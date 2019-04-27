Tekerlekli sandalye basketbolu: IWBF Avrupa Ligi





İSTANBUL (AA) - Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından organize edilen Avrupa Ligi'nde müsabakalar başladı.

İngiltere'nin Sheffield kentinde gerçekleştirilen Avrupa Ligi 1 finallerinde Beşiktaş, Galatasaray ve TSK Rehabilitasyon Merkezi, İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenen Avrupa Ligi 3'te ise İzmir Büyükşehir Belediyespor, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ve Gazişehir Gaziantep mücadele ediyor.

Avrupa Ligi 1'de A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk maçında İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 63-61, ikinci maçında ise Almanya'nın Köln 99ers takımını 69-52 yendi.

B Grubu'ndaki ilk maçta iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Galatasaray, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 86-49 mağlup etti. İkinci maçta sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Le Cannet'e 74-64 yenildi. TSK Rehabilitasyon Merkezi ise İspanya temsilcisi BSR ACE Gran Canaria'yı 50-44'lük skorla geçti.

Avrupa Ligi 3'te ise A Grubu'nda 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Sarı-lacivertliler, parkeden 70-64 galip ayrıldı. İkinci maçta 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, İngiltere'nin London Titans takımını 90-49, İzmir temsilcisi ise ev sahibi ülkeden Iberconsa Amfiv'i 79-78 yendi.

B Grubu'nda da Gazişehir Gaziantep, İtalya temsilcisi ASD Handicap Sport'u 65-60, Avusturya'nın RBB FlinkStones Graz takımını 77-46 mağlup etti.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek.







- Yarının programı





Türk takımlarının yer aldığı Avrupa Ligi 1 ve Avrupa Ligi 3'te yarının müsabaka programı şöyle:

Avrupa Ligi 1:

A Grubu

Beşiktaş-Sheffield Steelers (İngiltere)

B Grubu:

BSR ACE Gran Canaria (İspanya)-Galatasaray

Le Cannet (Fransa)-TSK Rehabilitasyon Merkezi





Avrupa Ligi 3:

A Grubu:

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar-Iberconsa Amfiv (İspanya)

İzmir Büyükşehir Belediyespor-London Titans (İngiltere)

B Grubu:

Tel Aviv Beit Halochem (İsrail)-Gazişehir Gaziantep



