Tekerlekli sandalye basketbolu: IWBF Avrupa Ligi
- Altı Türk takımının mücadele ettiği Avrupa Ligi 1 ve Avrupa Ligi 3'te grup maçları başladı27 Nisan 2019 Cumartesi 00:21
İSTANBUL (AA) - Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından organize edilen Avrupa Ligi'nde müsabakalar başladı.
İngiltere'nin Sheffield kentinde gerçekleştirilen Avrupa Ligi 1 finallerinde Beşiktaş, Galatasaray ve TSK Rehabilitasyon Merkezi, İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenen Avrupa Ligi 3'te ise İzmir Büyükşehir Belediyespor, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ve Gazişehir Gaziantep mücadele ediyor.
Avrupa Ligi 1'de A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk maçında İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 63-61, ikinci maçında ise Almanya'nın Köln 99ers takımını 69-52 yendi.
B Grubu'ndaki ilk maçta iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Galatasaray, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 86-49 mağlup etti. İkinci maçta sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Le Cannet'e 74-64 yenildi. TSK Rehabilitasyon Merkezi ise İspanya temsilcisi BSR ACE Gran Canaria'yı 50-44'lük skorla geçti.
Avrupa Ligi 3'te ise A Grubu'nda 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Sarı-lacivertliler, parkeden 70-64 galip ayrıldı. İkinci maçta 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, İngiltere'nin London Titans takımını 90-49, İzmir temsilcisi ise ev sahibi ülkeden Iberconsa Amfiv'i 79-78 yendi.
B Grubu'nda da Gazişehir Gaziantep, İtalya temsilcisi ASD Handicap Sport'u 65-60, Avusturya'nın RBB FlinkStones Graz takımını 77-46 mağlup etti.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek.
- Yarının programı
Türk takımlarının yer aldığı Avrupa Ligi 1 ve Avrupa Ligi 3'te yarının müsabaka programı şöyle:
Avrupa Ligi 1:
A Grubu
Beşiktaş-Sheffield Steelers (İngiltere)
B Grubu:
BSR ACE Gran Canaria (İspanya)-Galatasaray
Le Cannet (Fransa)-TSK Rehabilitasyon Merkezi
Avrupa Ligi 3:
A Grubu:
1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar-Iberconsa Amfiv (İspanya)
İzmir Büyükşehir Belediyespor-London Titans (İngiltere)
B Grubu:
Tel Aviv Beit Halochem (İsrail)-Gazişehir Gaziantep
YORUM YAZ