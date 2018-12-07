Tekerlekli sandalye basketbolda derbi heyecanı
Ligin 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine yarın karşı karşıya gelecek07 Aralık 2018 Cuma 09:53
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında yarın Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine karşılaşacak.
Ahmet Cömert Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Ligin son haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübünü (YOSK) 91-45 mağlup eden Galatasaray, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla 3. sırada yer alıyor.
Son maçında Kardemir Karabükspor'u hükmen 20-0 yenen Beşiktaş ise namağlup lider durumda bulunuyor.
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