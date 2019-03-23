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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş: 70 - Galatasaray: 60

23 Mart 2019 Cumartesi 17:44
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi


İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı 70-60 yenerek liderliğe yükseldi.

Bu sonuçla, siyah-beyazlılar 17. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takım ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan derbi karşılaşması, boyalı alandan kaydedilen karşılıklı basketlerle başladı. Pota altından skor üreten Galatasaray karşısında hücumda özellikle Ferit Gümüş ile boş atışlardan isabetler bulan Beşiktaş, ilk çeyreği 17-10 önde tamamladı.

İkinci periyotta siyah-beyazlılar topu iyi çevirerek sayılar bulsa da İsmail Ar'la pota altından, Enes Bulut'la da üç sayı çizgisinin gerisinden basketler kaydeden Galatasaray, 17. dakikada beraberliği sağladı: 23-23. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının son anlarında temposu düşen rakibi karşısında soyunma odasına 28-25 üstün gitti.

İkinci yarı tempolu başladı. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği derbi maçta, 37. dakika 39-39'luk eşitlikle geçildi. Pota altında Cem Gezinci ve Bülent Yılmaz ile basketler bulan Beşiktaş, Galatasaray önünde final periyoduna 45-42 önde gitti.

Müsabakanın son çeyreğine hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 32. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Özgür Gürbulak'ın üç sayılık basketlerine Kemal Kaan Şafak ve Deniz Acar ile cevap veren siyah-beyazlı takım, Galatasaray karşısında son 3,5 dakikaya 60-51 üstünlükle girdi. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, derbiyi de 70-60 kazandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:44
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş
  3. derbi
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  5. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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