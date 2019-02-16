Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımı kendi sahasında konuk ettiği Yosk Yalova Ortopedikler S.K’yi 97-39 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı ligin 15. haftasında sahasında Yosk Yalova Ortopedikler S.K’yi konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabaka öncesi İstanbul’da yaşanan helikopter kazasında şehit olan ve aynı zamanda A klasman hakemliği yapan İlyas Kaya için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunun ardından başlayan müsabakaya Altınordu Belediyesi hızlı başladı. İlk çeyreği önde kapatan Altınordu Belediyesi devreye de 47-24 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf yine Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı olurken üst üste bulduğu sayılarla da üçüncü çeyreği 73-28 önde tamamladı. Maçın son periyodunda hızını iyice arttıran ve gençlere yer veren Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı sahadan 97-39 galip ayrıldı.