Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası - Milli takım, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 91-59 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 91-59 mağlup etti. Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki üçüncü müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi. Milli takım, ilk yarısını 49-32 önde tamamladığı müsabakada Fransa'yı 91-59 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. 30 sayıyla oynayan Ahmet Efetürk, maçın en skorer ismi oldu. Türkiye, dördüncü maçında yarın TSİ 17.45'te Hollanda ile karşılaşacak.





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