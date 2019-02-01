Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi
Ligde yapılan maçlarda Galatasaray 1, Beşiktaş 2 galibiyet elde etti01 Şubat 2019 Cuma 20:59
İSTANBUL (AA) - Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları başladı.
A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki ilk maçında Rus ekibi BKIS Nevskiy Alyans'ı 73-43'lük skorla geçerken, İtalyan temsilcisi UnipolSai Briantea 84'e 59-55 yenildi.
C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki ilk mücadelesinde ev sahibi Ilan takımını 69-64, ikincisinde de İspanya'dan BSR ACE Gran Canaria'yı 68-45 mağlup etti.
Galatasaray ve Beşiktaş gruplarda yarın da ikişer maça çıkacak. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.
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