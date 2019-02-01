0553 313 94 23

Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

Ligde yapılan maçlarda Galatasaray 1, Beşiktaş 2 galibiyet elde etti

01 Şubat 2019 Cuma 20:59
Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları başladı.

A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki ilk maçında Rus ekibi BKIS Nevskiy Alyans'ı 73-43'lük skorla geçerken, İtalyan temsilcisi UnipolSai Briantea 84'e 59-55 yenildi.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki ilk mücadelesinde ev sahibi Ilan takımını 69-64, ikincisinde de İspanya'dan BSR ACE Gran Canaria'yı 68-45 mağlup etti.

Galatasaray ve Beşiktaş gruplarda yarın da ikişer maça çıkacak. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:59
  1. Avrupa Şampiyonlar Ligi
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray
  4. tekerlekli sandalye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den İsrail açıklaması: Kınıyoruz
    1. Türkiye'den İsrail açıklaması: Kınıyoruz
    2. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan..
    3. ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilme..
    4. Ara Güler'in fotoğrafları İranlı..
    5. İnternetten sipariş verdi! Kutuyu..
    6. UCM'den eski Fildişi Sahili Devlet..
    7. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in, 'El..
    8. 'Kayyım' tehdidinde bulunan HDP'li..
    9. Maçın ardından
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    11. İş arayanlar müjde! Bakanlık duyurdu:..
    12. 23. EMITT Turizm Fuarı Gala Yemeği
    13. Bolu'da trafik kazası: 9 yaralı
    14. Katar Emiri'nden milli takıma tebrik
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Güney Amerika ülkesi beşik gibi..
    17. Meksika'da akaryakıt hırsızlığıyla..
    18. Çorum'da askeri araç devrildi!..
    19. BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!