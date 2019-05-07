Tekerlekli Sandalye Basketbol
Kadınlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor07 Mayıs 2019 Salı 21:09
SAMSUN (AA) - Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününün ilk maçında Menekşeler takımı, Gelincikler takımını 37-36 mağlup etti.
Günün ikinci maçında ise Nilüferler takımı, Papatyalar takımını 41-32 yendi.
Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakasıyla sona erecek.
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