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Tekerlekli Kayak Şampiyonası Tatvan’da yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Şehit ve Gazileri Anısına Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Bitlis’in Tatvan Belediyesinin destekleriyle ilçede düzenlenecek.

25 Haziran 2019 Salı 17:57
Tekerlekli Kayak Şampiyonası Tatvan’da yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Şehit ve Gazileri Anısına Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Bitlis’in Tatvan Belediyesinin destekleriyle ilçede düzenlenecek.


29-30 Haziran 2019 tarihinde saat 09.30’da Tatvan sahilinde, Tatvan Belediyesinin destekleri ile düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi Şehit ve Gazileri Anısına Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonasına Türkiye’nin birçok ilinden 200’ün üstünde sporcu katılacak.Yapılacak olan şampiyonaya katkı sunduklarını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, cuma günü yapılacak olan teknik toplantıdan sonra cumartesi ve pazar günü yarışmaların düzenleneceğini ifade ederek, “Düzenlenecek olan yarışmalarla Tatvan’ımıza gelecek olan sporcular ve yöneticiler 3 gün boyunca ilçemizde konaklayacaklar. Bu sayede gelen sporcular ilçemizin ve ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacaklar” dedi.


Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası gibi bir organizasyonun Tatvan’da yapılacak olmasının büyük bir şans olduğunu açıklayan Başkan Geylani, “Tatvan Belediyesi olarak spora ve sporcuya elimizden gelen tüm desteği sunarak, ilçemizde bu tür spor organizasyonlarının daha fazla yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta şampiyonanın burada yapılmasında emeği olan hemşehrimiz ve Federasyon Başkanı Ali Oto’ya ve yönetimine teşekkür ederim. Yarışmaya katılacak olan yarışmacı ve antrenörlere de başarılar dilerim. Tüm halkımızı hafta sonu şampiyonayı izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:57
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