Tekel bayileri sabaha kadar içki satıyor

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Ölümcül hastalıklara neden olduğu bilimsel verilerle ispatlanan, yılda 2,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olarak terörden daha tehlikeli boyutu olan alkolle ilgili Türkiye’de yeterli mücadele verilemiyor. İtalya’nın Venedik kentindekine benzer şekilde ülkemizde içki satışına getirilen 22.00-06.00 saatleri arasındaki yasağın son dönemlerde yok sayıldığı, tekel bayilerinin gece geç vakitlere kadar alkol satışı yaptığı öğrenildi. Yetkililerin yeterli önlemler almadığı konuya ilişkin belediye ve emniyet birimlerine şikayet üstüne şikayet ulaştırıldığı bildirildi. Gececi tekel bayileri nedeniyle mağduriyetler yaşayan ve yoğun şikayetlerde bulunan vatandaşların bir örneğini de İstanbul Bahçelievler’deki Özdoğankent Sitesi sakinleri oluşturuyor...

HEM İÇKİ SATIYOR HEM GÜRÜLTÜ TERÖRÜ ESTİRİYORLAR

Asrın terörü olan alkolün zararlı etkilerine karşı vatandaşları korumak için AK Parti’nin teklifiyle TBMM gündemine getirilen 6487 sayılı yasa 2013 yılında kabul edildi. Alkollü içkilerin 22:00 lie 06:00 saatleri arasında satışının yasaklandığı yasa adeta kağıt üstünde kaldı. Saat 22:00’den sonra alkol satışı yapan işletmelere 29 bin 303 lira ile 146 bin 527 liraya varan para cezası verilmesini öngören yasaya rağmen tekel bayileri bildiğini okuyor. Cezai işlemler ülke genelinde ya uygulanmıyor yada yetersiz kalıyor. Sabahlara kadar açık olan tekel bayiler, saat kısıtlamasına aldırış etmeden içki satışını sürdürüyor. Gece saatlerinde tekellerin etrafında kümelenen alkoliklerin neden olduğu gürültü kirliliği de yetkili mercilerce seyredilmekle yetiniliyor.

YASA ÇİĞNENİYOR, YETKİLİLER SEYREDİYOR

Emniyet teşkilatı ve belediye zabıtalarının gerekli önlemleri almadığı konuyla ilgili yetkili kurumlara çok sayıda şikayet ulaştırılıyor. Vatandaşlar, tekel bayilerinden aldıkları içkilerle bayi çevresinde birikerek türlü iğrençlikler sergileyen alkolikler nedeniyle büyük rahatsızlık yaşıyor. Gececi tekel bayileri nedeniyle muzdarip olan İstanbul Bahçelievler’deki Özdoğankent Sitesi sakinleri, vurdumduymazlıktan yakınıyor.Site sakinlerinin, imza toplayarak Emniyet teşkilatı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca şikayet dilekçesi ulaştırdığı öğrenildi.

“TEKEL BAYİSİ VE ALKOLİKLERDEN BEZDİK”

Tekel bayisinden alkol alan kişilerin sarhoş olarak gürültü saçtıkları, bina bahçesini kirlettiklerini ve daha da ileri giderek tuvalet ihtiyaçlarını gidermeye kadar vardıklarına değinilen dilekçelerde, rezaletlerin önlenememesinden dert yakınılıyor. Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi, Site 1 Sk girişinde faaliyet gösteren Eray Tekel Bayii'nin sabahlara kadar süren alkol satışının denetim altına alınmasının, denetimi mümkün gözükmüyor ise kapattırılması yahut başka yere taşınmasının istendiği dilekçede, “Eray Tekel Bayii'sinin karşısında bahçesi olan bir binada oturmaktayız. O sokağa girildiğinde sokakta park edip araç içinde alkol alan, açık alanda dağınık gruplar halinde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren (yüksek sesle konuşan, tartışan, nara atan, araç müziğini sonuna kadar açan, kuru sıkı kurşun atan, normal silah kurşunu atan) insanların alanına dönüşmüştür. O bölge normal yaşam alanından çıkıp meyhane bahçesine dönüşmüştür. Kanun nizam tanımayan, çevreye aldırış etmeyen bu gruplar davranış ve gürültüleri ile yetinmeyip etrafa alkol şişelerini fırlatmakta tuvaletlerini de sağa sola yapmaktadır. Bu durumlar çevre adına utanç verici ve sağlığımızı tehdit eder seviyeye gelmiştir.” deniliyor.

HEM İNSAN SAĞLIĞINI HEM ÇEVREYİ TEHDİT

Eray Tekel Bayii’nin 6487 sayılı yasayı ihlal ederek sabah saatlerine kadar kadar alkol satışı yaptığına dikkat çekilen dilekçede, “Çevreye verilen rahatsızlıkları İBB’ye ve 155’e şikayet ederek dile getirdik. Fakat ne Eray Tekel Bayii ne de çevreyi rahatsız eden bu gruplarla mücadele etmek mümkün olmadı. Kanun nizam tanımayan, çevreye aldırış etmeyen bu gruplar davranış ve gürültüleri ile yetinmeyip etrafa alkol şişelerini fırlatmakta tuvaletlerini de sağa sola yapmaktadır. Bu durumlar çevre adına utanç verici ve sağlığımızı tehdit eder seviyeye gelmiştir.” sözlerine yer veriliyor.

YASAĞI DELENE DE CEZA VERMEYENE DE İŞLEM YAPILSIN

Yetkililerin göreve davet edildiği dilekçelerin sonuçsuz kalması “Yasaları çiğneyen tekel bayilerini kim, neden koruyor?” sorusuna neden oluyor. Avrupa ülkeleri dahi alkolle mücadelede ciddi adımlar atarken Türkiye’de ilgili yasaların kağıt üstünde kalmasına neden olanlar hakkında adli ve idari işlem yapılması bekleniyor.

İçki satıcılarının şeytani tezgahı… Reklam yasağını böyle deldiler

_________________

İTALYA’DA AKŞAM İÇKİ TAŞIMAK BİLE YASAK

Her yıl dünya genelinde 2,8 milyon insanın ölümüne neden olan alkolden vatandaşlarını korumak için tedbirler alan Avrupa ülkeleri, yasa ve yönetmeliklerle bu illetin önüne geçmeye çalışıyor. Son olarak İtalya’nın Venedik kentinde belediye yetkilileri sokaklarda içki şişesi taşınmasını yasakladı. Venedik Belediyesi akşam 19:00’dan itibaren, yanında alkol taşıyanlara para cezası verilmesini öngörüyor.

Laikliğin tabusu ölüm saçıyor