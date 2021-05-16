Tek yapabildiğiniz bu mu? İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 'uluslararası toplum'a çağrı!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suudi Arabistan'ın talebiyle Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde sanal ortamda düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Uluslararası topluma "ahlaki, insani ve hukuki sorumluluğunu üstlenme" çağrısında bulunan Useymin, "İsrail'in Filistin halkına, kutsallarına, mülklerine ve uluslararası hukuk tarafından tanınan haklarına yönelik saldırılarının ve sistematik ihlallerinin durdurulmasını" istedi.

Useymin, şunları kaydetti:

"Saldırıların yanı sıra Filistinlilerin mülklerine el koymak, hak sahiplerine topraklarını tahliye etme çağrısı yapmak meşru haklarının inkarıdır ve bu yapılanlar barış sürecine hizmet etmemektedir. Aksine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması konusundaki samimi çabaları engellemektedir."