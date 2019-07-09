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Tek tek açıklandı! İşte İmam Hatip algısını yıkan rakamlar...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, imam hatiplerle ilgili oluşturulmaya çalışılan algıları boşa çıkaran rakamları açıkladı değerlendirmelerde bulundu.

09 Temmuz 2019 Salı 22:57
Tek tek açıklandı! İşte İmam Hatip algısını yıkan rakamlar...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezi'ndeki imam hatiplilerle ilgili değerlendirme toplantısındaki konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürülüğünün çalışmaları ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi.

'Çok fazla imam hatip var' algısının doğru değil

Yılmaz, "28 Şubat öncesinde Türkiye'de imam hatip okullarının oranı yüzde 9,18'di. 28 Şubat'tan 4 yıl sonra bu oran yüzde 2,61'e düştü. Bu oran şu anda yüzde 13,57. Dolayısıyla öğrenci oranında kamuoyunda oluşturulan 'Çok fazla imam hatip var.' algısının doğru olmadığını görüyoruz." dedi.


İmam hatip okullarının müfredatlarını anlatan Yılmaz, "İmam hatip okullarındaki temel amacımıza da değinmek isterim. Öğrencilerimizin milli, manevi ve tarihi kültürel mirasına sahip çıkan, medeniyet değerlerimizi benimseyen, ilgi ve yeteneklerine göre akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, mesleki, sosyal kültürel faaliyetlerde bulunan, değişen dünyada yabancı dil becerisi gelişmiş, farklı ırkları ve kültürleri tanıyan, akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bilgi ve kültür sahibi, Müslüman toplumlarla iletişim kurabilen, medeniyetimizin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi, insanlığa yararlı olma idealine sahip, doğru bilgi ve doğru düşünce edinmiş gençleri ülkemize ve insanlığa kazandırma amacındayız. Bu bağlamda Türkiye'de yüzde 13,57 ile imam hatipli öğrenci oranı bulunmaktadır. 28 Şubat öncesinde Türkiye'de imam hatip okullarının oranı yüzde 9,18'di. 28 Şubat'tan 4 yıl sonra bu oran yüzde 2,61'e düştü. Bu oran şu anda yüzde 13,57. Dolayısıyla öğrenci oranında kamuoyunda oluşturulan 'Çok fazla imam hatip var.' algısının doğru olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Okullarda büyük değişim var

Yılmaz, okulların fiziki anlamda geçirdiği değişime de dikkati çekerek, eğitimin niteliğini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Öğrencilerin dil becerilerini özel bir programa aldıklarını anlatan Yılmaz, "Bu manada hazırlık sınıfı uygulayan okullarımız var. Bu okullarda gerçekten dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek için dil eğitimi veriyoruz. 15 okulda Arapça, 16 okulda İngilizce, 2 okulda İspanyolca, 1 okulda Almanca, 1 okulda Rusça eğitimi veriliyor. İnşallah bu yıl bir okulumuzda Çince hazırlık sınıfı olacak. Önümüzdeki yıl da hedefimizde Fransızca hazırlık sınıfı olan bir okul açmak var." dedi.

Yılmaz, konuşmasının devamında uluslararası imam hatip liselerine dikkati çekerek, Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği halinde 2006'da başlayan 13 uluslararası imam hatip lisesi olduğunu söyledi.

Söz konusu okullara gelen öğrenci sayıları hakkında bilgiler veren Yılmaz, bu okullardaki eğitim faaliyetlerini anlattı.

 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 22:57
  1. ÖNDER
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  3. Nazif Yılmaz
  4. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
  5. Türkiye Diyanet Vakfı

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