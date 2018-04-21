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Tek ses olup KDV istediler

‘Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu’ GYODER’in, bu yıl 16’ncısını gerçekleştirdiği Gayrimenkul Zirvesi’nde; gayrimenkul alanında en çok merak edilen konular, sektörün ulusal ve uluslararası temsilcilerinin yanı sıra, iş dünyasının önemli isimleri ve usta ekonomi yazarlarından oluşan konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:41
Tek ses olup KDV istediler

2000 yılından itibaren düzenledikleri Gayrimenkul Zirvesi’nin, sektörün en önemli buluşması haline geldiğini vurgulayan GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, sektör olarak kamudan beklentilerini şöyle sıraladı:

YABANCIYA VATANDAŞLIK

Kamunun, yeni yönetmelik ile sektöre yönelik iyileştirmeleri ve destekleri için gayrimenkul sektörü adına müteşekkiriz ancak beklentilerimiz bazı noktalarda devam ediyor. Örneğin KDV konusunda bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesi gibi bir beklentimiz var. Buna ilave olarak, özellikle konut faiz oranlarının makul seviyede olması; ivmenin hızlanması ve sektör olarak ülkemiz ekonomisine katkımızın artması için önem arz ediyor. Ayrıca ülkemize daha fazla yabancı yatırımcı çekmek ve konut satışlarını artırmak için 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı getirilmişti. Bugüne kadar Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcıların, ağırlıklı olarak 100 bin ila 300 bin dolar civarında bir yatırım aralığını tercih ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu şartın esnetilerek 300 bin dolara indirilmesini bekliyoruz. Kamunun da olumlu baktığı bu düzenlemenin, hem emlak sektörüne hem de Türkiye ekonomisine çok ciddi bir katkı yapacağına inanıyoruz.

“İSTANBUL’U ÖRNEK BİR AKILLI ŞEHİR HALİNE GETİRMELİYİZ”

Akıllı şehir uygulamaları, kent yaşamını sürekli dönüştüren ve gelecekte de sıklıkla karşılaşacağımız bir olgu olarak önümüzde duruyor” diyen Feyzullah Yetgin, ‘’Dünyada ayrıcalıklı bir konuma sahip olan İstanbul’u, kapsamlı bir planlamayla örnek bir akıllı şehir haline getirmeliyiz” mesajını verdi.

“KONUTUN DİNAMİKLERİ”Nİ KONUŞTULAR

Zirvenin ‘Konutun Dinamikleri’ başlıklı oturumunda, Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı A. Nazmi Durbakayım, SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, NEF İcra Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz; sektörün son durumu, yeni yönetmeliğin sektöre neler getirdiği, İstanbul’un konut ihtiyacına genel bakış, uygun fiyatlı konutların inşası ve yabancıya konut satışı konularını tüm detaylarıyla ele aldı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:41
  1. İstanbul
  2. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin
  3. Ekonomi haberleri
  4. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı A. Nazmi Durbakayım
  5. SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik
  6. Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu
  7. NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur
  8. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

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