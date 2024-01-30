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Otomotiv Tek şarjla 616 kilometre! Corolla alternatifi yeni model
Otomotiv

Tek şarjla 616 kilometre! Corolla alternatifi yeni model

Yeniakit Publisher
2024-01-30 14:40:00 -
Tek şarjla 616 kilometre! Corolla alternatifi yeni model

Elektrikli otomobil devi BYD ile Toyota iş birliğinde yeni model satışa çıktı. Toyota'nın en çok tutulan Corolla modelinin elektrikli muadili olarak piyasaya girdi. Dış tasarımıyla beğenileri toplayan model tek şarjla 616 kilometre gidiyor.

Toyota yeni modeli sedan bZ3'ü satışa çıkardı. BYD ortaklığıyla piyasaya sürülen Corolla'nın elektrikli muadilinin fiyatı belirlendi. Çin'de üretilen modelin yurt dışına satışa açılması bekleniyor.

Toyota bZ3 modeli satışa çıkartıldı. BYD ile Toyota iş birliğinde yenilenen model Corolla'nın elektrikli muadili olarak nitelendiriliyor. Sedan modelin tasarımı beğenileri toplamayı başarırken, donanımsal özellikleri de dikkat çekti. 2023 modeliyle aynı fiyatlardan alıcı buluyor.

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2024 Toyota bZ3 modeli, iç tasarımı, renkleri, kapı trim bölgeler ve kolçak tasarımıyla birlikte dış tasarımında da göze hoş gelen ufak tefek fiziksel güncellemelerde bulundu. 2023 modelinde kilit mekanizması ve batarya yönetim sistemindeki sorun sebebiyle geri çağrılmıştı. BZ3 yeni yılında daha donanımlı bir şekilde tecrübe edinerek geri döndü.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin standartlarına göre paylaşılan verilerde, standart modeli için 517 kilometre menzil sunarken, uzun menzilli modeli ise 616 kilometre yol katediyor. Uzun menzilli bZ3 modeli 26 bin 650 dolar (808 bin 776 TL) fiyatıyla satışa çıktı. Rekabetçi bir satış fiyatına sahip Toyota bZ3 modeli 2023 tarihinde üretilmeye başlarken 23 binden fazla satmıştı. Corolla'nın elektrikli muadili yeni yılda Toyota - BYD iş birliğinde Çin dışına satılması bekleniyor.

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Kaynak: Karar

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