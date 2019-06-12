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"Tek Kurşun Atış Yarışması" yapıldı

Erdek Avcılar ve Atıcılar Derneği’nce düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Tek Kurşun Atış Yarışması” yapıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:15
"Tek Kurşun Atış Yarışması" yapıldı

Erdek Avcılar ve Atıcılar Derneği’nce düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Tek Kurşun Atış Yarışması” yapıldı.


Erdek Malya bölgesinde düzenlenen yarışmaya bölgemiz avcı ve atıcılarının yanında çevre illerde faaliyet gösteren avcı ve atıcılar da yoğun ilgi gösterdi. Erdek Emniyet Müdürü Mehmet Çatak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz’ün de katıldığı yarışmada, Kaymakam Ekrem Çalık emeği geçenlere teşekkür ederek, katılan avcı ve atıcılara başarılar diledi. 10 hedefte 10 avcının aynı anda 86 metre uzaklıktaki hedefe 3 tek kurşun atışı ile gerçekleşen yarışmalarda 3 atışta toplam 24 puan toplayan Tarık Özkahraman 2019 Şampiyonu, 3 atışta 18 puan toplayan Ali Koçdemir 2’nci, 3 atışta 17 puan toplayan İbrahim Güvenen ise 3’üncü oldu. Yarışmalarda dereceye giren avcılara av tüfekleri armağan edildi. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve beraberindeki protokol üyeleri de atış yaptı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, 3 kurşun atış yarışmasında dereceye giren avcıları kutlarken, avcılık ve atıcılığın doğa canlıları üzerinde katliam değil, çevreyi ve doğayı koruyan şuurlu avcılara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:15
  1. doğa

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