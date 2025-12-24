Tek kelime ile ‘dehşet’! Eğlence mekanında tanışıp eve getirdiği adamla 7.5 aylık bebeğin kafatasını ve kemiklerini kırdılar

Antalya'da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu M.E.S. ile birlikte Denizli'ye yerleşti. Denizli'de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada M.C.P. isimli şahısla tanıştı. İddiaya göre, olay gecesi G.B. ile M.C.P. eve alkollü gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık M.E.S.’i darp ettiler. Durumunun kötüleşmesi üzerine bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götüren anne ile erkek arkadaşı çocuğun merdivenden düştüğünü iddia etti. Polisin sıkıştırması üzerine anne gerçeği anlatarak erkek arkadaşı M.C.P.'den şikayetçi oldu. İkisi de gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı. Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yapılan tetkiklerde 7,5 aylık M.E.S.'nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Antalya'da ikamet eden baba Murat Seçen ise olayı duyduktan sonra Denizli'ye geldi. Devlet tarafından koruma altına alınan bebeği göremeyen baba Murat Seçen "Antalya'da tanıştığım G.B. ile imam nikahlı olarak 5 yıldır evliydim. 4 ay önce ise ayrıldık. Çocuğum küçük olduğu için annesindeydi. Velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğuma bakıyorum, ikincisini de bakarım" dedi.