



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yeşil-siyahlı kulübün olağanüstü genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeliyle bir restoranda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Çetin, Gençlerbirliği maçı öncesi birlik ve beraberliğin vurgulanması adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Dün kulüp adına önemli bir kongreden alınlarının akıyla çıktıklarını dile getiren Çetin, teknik heyet ve oyunculara yönelik yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti:

"Şimdi tek odaklandığımız şey, takımımızın başarısı olacak. Yeni arkadaşlarımız da çok heyecanlı. Hep birlikte çalışarak takımımızın başarısı için elimizden geleni yapacağız. Söz şimdi sizlerde, Gençlerbirliği maçında sizlerden güzel bir galibiyet bekliyoruz. Bizler sizlere inanıyoruz. Tek hedefimiz Denizlispor'u şampiyon yapmak. O sene bu sene."

Takım kaptanı Mehmet Akyüz ise yeni seçilen yönetimi tebrik ederek, "Bizler sahada terimizin son damlasına kadar savaşarak, giydiğimiz formanın hakkını vermek için uğraşıyoruz. Umarız bu güzel atmosfer hiç bozulmaz ve sezon sonunda Denizlispor'u hak ettiği yere tekrar Süper Lig'e çıkartırız. Bizlere olan güveniniz için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.