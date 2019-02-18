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Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine böyle cevap verdi

Tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan Selen Gündüz, İranlı rakibinin, kendi ülkesinin bayrağını Türk bayrağının önüne açmak istemesine karşılık vererek, ilginç bir görüntü oluşturdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:29

Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonası, Antalya’da tamamlandı. 60 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı turnuvada, 37 kilodaki altın madalyayı 14 yaşındaki milli tekvandocu Selen Gündüz kazandı.

Tek hamleyle bayrağı öne çekti

Kürsüde Türk bayrağını tutan Gündüz, İranlı rakibi kürsüye çıktığı sırada kendi ülkesinin bayrağını Türk bayrağının önüne açmak isteyince Selen, ustaca bir hamle yaparak Türk bayrağını yeniden ön plana çıkararak rakibine büyük bir ders verdi. Selen Gündüz’ün bu akıl dolu davranışı büyük destek görürken, o ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:35
  1. Antalya
  2. Türk bayrağı
  3. Dünya Tekwando Federasyonu

YORUM YAZ

  • EfrasiyapEfrasiyap5 dk önce
    Eğer bu bir çekişme ise,bu harekete güzel demekten Allah aklı başında insanları korusun! Müslüman müslümanla çekişiyor, bizler seviniyoruz.
  • Ömer ADALETÖmer ADALET13 dk önce
    Yusuf toygun, sapık İran sevdalılarından olduğunu anladık.. Şunu kulağına küpe et, senin gibi İran uşağı teröristleri de İran'ında terbiye edileceği günler yaklaşıyor.. İran, tarih boyunca 1 defa bile kafirle savaşmamış şerefsiz, ahlaksız ve sapık bir millettir. İran'ı becermek İsrail'i becermekle birebir aynıdır. İran'ı cezalandırmak, İsrail'i cezalandırmakla birebir aynıdır. İran'ın aşağılık ve süfli çocuklarının hepsi MUTE çocuğudur..
  • osman karabulutosman karabulut14 dk önce
    Rabbim razı olsun. Bayrağına sahip çıkma ruhunu tebrik ediyorum. Bayağın mana ve önemini herkes kavrayamaz.
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    işte feraset sahıbı bir bacımız lep demeden lelblebıyı anlayan maşaallah tebrıkler veselam
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    bunlar küçük avuntular. cüce halkların yapabilecekleri hiç bir şey olmayınca ırklarını ve bayraklarını dilleriyle yüceltirler. bu yüceltme bir nevi istimnadır. böyle sıradan olaylarla avunmayı bırakıp bilimde, teknolojide, adalette ve insanlıkta yıldız olarak parlamalı o bayrağı bu saydığım şeylerle müsemma kılmalıyız.

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