Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine böyle cevap verdi Tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan Selen Gündüz, İranlı rakibinin, kendi ülkesinin bayrağını Türk bayrağının önüne açmak istemesine karşılık vererek, ilginç bir görüntü oluşturdu.

Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonası, Antalya’da tamamlandı. 60 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı turnuvada, 37 kilodaki altın madalyayı 14 yaşındaki milli tekvandocu Selen Gündüz kazandı. Tek hamleyle bayrağı öne çekti Kürsüde Türk bayrağını tutan Gündüz, İranlı rakibi kürsüye çıktığı sırada kendi ülkesinin bayrağını Türk bayrağının önüne açmak isteyince Selen, ustaca bir hamle yaparak Türk bayrağını yeniden ön plana çıkararak rakibine büyük bir ders verdi. Selen Gündüz’ün bu akıl dolu davranışı büyük destek görürken, o ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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