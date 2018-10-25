Tek hamburger bile tehlikeliymiş



Üniversiteye bağlı Montreal Kalp Enstitüsünün Kardiyovasküler Önleme ve Rehabilitasyon Merkezide Araştırma Yöneticisi olan Dr. Anil Nigam, abur cuburdan oluşan bir öğünle, tipik bir Akdeniz öğünü üzerinden karşılaştırma yaptı.

Çalışma, bir hafta Akdeniz etkili somon, badem ve zeytinyağında pişmiş sebzeler yiyenlerle, diğer hafta fast food, sosis, yumurta ve peynirli sandviç ve üç patates kızartması yiyen, sigara içmeyen 28 kişiyi kapsadı.

Oran yüzde 24!

Sonuçlar şok ediciydi: Abur cubur yedikten sonra, deneklerin damarları perhiz durumunda ölçüldüğünde % 24 daha az genişledi ve kan akışını kısıtladı.

Ama sağlıklı bir Akdeniz öğünü yedikten sonra deneklerin damarları normal işlev gördü.

Dr. Nigam, "Damarların genişleme derecesi, ateroskleroz diye bilinen sertleşmeleriyle ve koroner arter hastalığıyla çok yakından ilişkili" diyor.

Yüksek kan trigliseritleri olan denekler, Akdeniz öğününün yararlarını gördüler. "Yüksek trigliserit düzeylerine sahip bireyler, mesela metabolik sendrom hastaları, damarları sağlıklı tuttuğu için bu öğünden yararlanacaklardır,” diye ekledi Dr. Nigam.

DEPRESİF YAPIYOR

Damarlara zararı gösteren bulgulara ilave olarak abur cubur ve fast food depresyon sebebi olarak da gösterilmiştir. Aslında Çalışma gösteriyor ki fast food tüketenlerin, sağlığa zarar veren besinlerden çok az tüketen veya hiç tüketmeyenlere göre % 51 daha fazla depresif olma ihtimalleri var.