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Sağlık Tek bir sigara bile bebeğe zarar veriyor! Uzmanlar uyardı: Yüksek artış nedeniyle şoktalar
Sağlık

Tek bir sigara bile bebeğe zarar veriyor! Uzmanlar uyardı: Yüksek artış nedeniyle şoktalar

Yeniakit Publisher
2024-08-25 21:30:00 -
Tek bir sigara bile bebeğe zarar veriyor! Uzmanlar uyardı: Yüksek artış nedeniyle şoktalar

Uzmanlar, günde yalnızca bir veya iki sigara içmenin bile hamileliği ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceği ve yeni doğanlarda önemli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Çinli bilim insanları, sigara içmenin zamanlaması ve yoğunluğunun yenidoğanları etkileyip etkilemediğini araştırdı. Bir anne hamileliğinden hemen önce sigara içtiyse, yeni doğan bebeğinin birden fazla önemli sağlık sorunu yaşama riskinin yüzde 27 daha yüksek olduğu belirlendi. Hamileliği sırasında sigara içtiyse, bu riskin yüzde 32 olduğu kaydedildi. Gebelikten önce günde bir veya iki sigara içmenin de riski yüzde 16 oranında artırdığı belirtildi.

HABERİN DETAYLARI ŞÖYLE; 

Hamilelikte sigara içmenin erken doğum, düşük doğum ağırlığı, kısıtlı fetal gelişim ve diğer komplikasyon riskini artırdığı bilinmesine rağmen, ABD'li hamile kadınların yaklaşık %5'inin sigara içtiği kabul ediliyor.

Araştırma için Çinli bilim insanları, sigara içmenin zamanlaması ve yoğunluğunun yenidoğanları etkileyip etkilemediğini anlamaya çalıştı.

2016-2019 yılları arasında ABD'de gerçekleşen 12,1 milyon doğum analiz edildi. Anneler, hamilelikten üç ay önce ve üç aylık dönemin her birinde sigara alışkanlıklarını bildirdiler.
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ÖZELLİKLERİ BENZERLİK TAŞIYORDU

Araştırmacılar, sigara içen kadınların daha genç, beyaz, bekar, obez ve düşük eğitimli olma eğiliminde olduklarını, daha fazla sayıda doğum yaptıklarını ve doğum öncesi bakıma daha az zaman ayırdıklarını buldu.

Bir anne hamileliğinden hemen önce sigara içtiyse, yeni doğan bebeğinin birden fazla önemli sağlık sorunu yaşama riski %27 daha yüksekti. Hamileliği sırasında sigara içtiyse, risk %31 ila %32 daha yüksek çıktı.

Sağlık sorunları arasında yenidoğanlarda solunum cihazı gerektiren solunum zorluğu, yoğun bakıma yatış, nöbet veya ciddi nörolojik sorunlar yer aldı.

Gebelikten önce günde bir veya iki sigara içmek bu sorunların riskini %16 oranında artırıyordu. Anne günde 20 veya daha fazla sigara içiyorsa risk %31 daha yüksekti.

Çalışmanın bulguları Journal of Epidemiology & Community Health dergisinde yayımlandı.a

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