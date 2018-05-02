THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen cami iki asırdır ayakta

Bosna Hersek'in Buzim şehrinde tek bir çivi bile kullanılmadan yapılan bir cami var. Halk arasında "Ahşap Cami" olarak anılıyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:01
Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen cami iki asırdır ayakta

Bosna Hersek'in şehirlerinden Buzim "Şövalyeler şehri" olarak anılıyor.

Şehirde bulunan, 19. yüzyılda inşa edilmiş ve yapımında tek bir çivi bile kullanılmayan tarihi cami, şehrin önemli sembollerinden biri. 

Halk arasında "Ahşap Camii" olarak anılan cami hakkında tarihçi Amir Sijamhodzic, caminin bulunduğu yerde önceden taştan yapılmış başka bir cami olduğunu anlatıyor.

Cami, Viyana Kuşatması'nın ardından bölgeye yerleşen halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilmiş.

Sijamhodzic, caminin yapım tarihiyle ilgili tartışmalar olduğunu, vakıfname üzerinde 1838, cami önünde bulunan taştaki yazılarda ise 1835 yılında inşa edildiği yazdığını söylüyor.

Sijamhodzic, cami yapımında kullanılan yöntemin ilginç ve tek bir çivi bile çakılmamasının son derece önemli olduğundan da bahsediyor. Ayrıca tarihi caminin, "Ulusal Anıt" olarak ilan edilmesinin ardından onarım çalışmalarına ağırlık verildiğini ve onarım çalışmalarının ilk aşaması olarak çatının aslına uygun olarak kestane ağacından yapıldığını da anlatıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:01
  1. Bosna Hersek
  2. Viyana
  3. Bosna

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin'de YPG'nin karargah olarak kullandığı camiler onarılıyor
    1. Afrin'de YPG'nin karargah olarak..
    2. Yeni doğan çocukların sünnet olması..
    3. 24 Haziran için ABD'nin son kozu!
    4. Cumhurbaşkanlığı için süre doldu: 4..
    5. Google'dan skandal hata! izmir'de yola..
    6. Bulgaristan'ın iade ettiği Çiftlik..
    7. Orgeneral Hulusi Akar, Güney Kore..
    8. Muğla'da iş yeri gözleri önünde küle..
    9. Hatay’da El Nusra üyesi yakalandı
    10. IKBY, İran'dan talep etti: İstiyoruz!
    11. Rollercoaster 30 metre yükseklikte durdu
    12. Kamyonun altında korkunç ölüm
    13. Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 2..
    14. Balık fiyatları kırmızı etle yarışıyor!
    15. Mevlana'nın Konya'ya gelişinin..
    16. CHP’de aday adayı başvurusunda fiyasko
    17. KYK borçları meclise sunuldu!
    18. Bomba avcısı “Berber” Mehmetçik'le..
    19. Muhtar köyde dehşet saçtı! Ölü ve..
    20. Dualarla uğurlanan o Tim geri döndü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!