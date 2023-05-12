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Aktüel Tek bir bölgeyi hariç tuttu! Türkiye'ye 15 Mayıs uyarısı
Aktüel

Tek bir bölgeyi hariç tuttu! Türkiye'ye 15 Mayıs uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 23:21:00 -
Tek bir bölgeyi hariç tuttu! Türkiye'ye 15 Mayıs uyarısı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 15 Mayıs'ın ardından aniden artmasının beklendiği bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye'ye 15 Mayıs'la ilgili yeni bir ikazda bulundu. Ökten, sıcak hava dalgasının vuracağı bölgeler arasında Karadeniz'i ise ayrı tuttu. Karadeniz'de soğuklar sürecek.

Ökten tarafından aktarılan bilgilere göre hava sıcakları 16 Mayıs'ta bir gün öncesine göre daha sıcak olacak.

Dünyayı etkisi altına alan El Nino hava olaylarının Türkiye'de ne zaman ve ne derecede etki göstereceği ise henüz bilinmiyor. Tarihler sık sık değişiyor.

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