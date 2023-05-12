Tek bir bölgeyi hariç tuttu! Türkiye'ye 15 Mayıs uyarısı

Ökten tarafından aktarılan bilgilere göre hava sıcakları 16 Mayıs'ta bir gün öncesine göre daha sıcak olacak.

Dünyayı etkisi altına alan El Nino hava olaylarının Türkiye'de ne zaman ve ne derecede etki göstereceği ise henüz bilinmiyor. Tarihler sık sık değişiyor.