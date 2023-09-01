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Gündem Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!
Gündem

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 23:35:00 - 2023-09-02 00:15:33
Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt'tan yine maç akşamında arsız bir mesaj geldi.

Sapkın duyguları için tedavi olma yollarını arayıp, sağlığına kavuşmak yerine, ahlak ve İslam dışı yaşamını toplumda meşrulaştırmaya çalışarak, rezil ilişkilerini kamuoyunun gözünün içine sokan Ebrar Karakurt, her maç akşamında aynı hadsizliğe imza atıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile karşılaştı.

Mücadeleyi kazanan milli takım finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun üzerinde bayrağımızın bulunduğu formayla Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettirdiği oyunculardan sapkın Ebrar Karakurt, çoğunluğu Müslüman olan Türk toplumunda "Milli utanç" olarak anılıyor.

Ebrar Karakurt, kadınlardan hoşlandığını beyan ettiği halde, kadın voleybol takımında, "kadın" oyuncu olarak yer alırken, ahlak dışı yaşam tarzını, küresel LGBT lobisinin desteğiyle toplumun gözü önünde yaşama cesareti gösteriyor.
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Karakurt, son zamanlarda milli takımdaki performansıyla ön plana çıkıyor. Bir yandan da yaşadığı ahlak dışı ilişkiler akıl almaz şekilde magazin haberlerine konu ediliyor. Kadın-kadına ilişkinin adına "aşk" diyen medya kuruluşları küreselcilerin aile yapımızı ifsad projesine ellerinden gelen desteği sunarken, yaşı henüz çok genç olan Ebrar da içinde bulunduğu bataklığı bir gurur meselesi haline getirdi.

Ebrar Karakurt, her milli maçın akşamında sosyal medya hesabından göndermeli mesajlar paylaşıyor.

Karakurt bu akşam da, galibiyetin ardından, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Milli gurur diyeceksiniz!!

 

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Yorumlar

Erhan YÜKSEL

Yahu bu, kanaat önderleri nerede.Bu kızlar,bizim.Zalimin, keyfi için.Dinime, kalkıp sövemem.
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