  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür ve yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek

Tek kelime ile korkunç: 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet TIR’ın altında kaldı, anne ve bebeği can verdi

Dün ‘Hadi koçum, hadi aslanım’ diyorlardı: Almaya Ukrayna'ya acı haberi verdi!

İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize

‘İyi biliyoruz ve konuşursak borçlu çıkarsınız’’ DEM’den Özgür Özel'e ‘Cellat’ göndermesi

Emir’in malvarlığı bu kez Gökçek’in diline düştü! Ankara’da “Emirlik” kurmuş

Şaka değil gerçek.. Evi çaldılar!

DEM Parti'den İmralı açıklaması

Galatasaraylı Kazımcan'ı kör edecekti! O magandaya ödül gibi ceza!

Karadeniz'de İHA hareketliliği! Rusya saldırıyı duyurdu
Gündem Tehlike artık büyük! Hüda Par’dan sosyal medya çağrısı
Gündem

Tehlike artık büyük! Hüda Par’dan sosyal medya çağrısı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Tehlike artık büyük! Hüda Par’dan sosyal medya çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, sosyal medya ve oyun platformlarındaki tehlikeli içeriklere karşı hızlı müdahale mekanizmalarının kurulması gerektiğini belirtti. Dinç, yaş sınırlamaları ve kimlik doğrulama kontrollerinin sıkılaştırılmasıyla çocukların ve gençlerin korunmasının sağlanacağını vurguladı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Sosyal medya ve oyun platformlarındaki riskli içerikler için hızlı müdahale mekanizmaları kurulmalı, yaş sınırlaması ve kimlik doğrulama kontrolleri sıkılaştırılmalıdır." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gelişen dijital çağda gençlerin siber tuzaklara karşı korunması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya ve yapay zeka kullanımıyla birlikte siber tuzak ve zorbalığın da arttığına işaret eden Dinç, bu konuda devlete ve ailelere sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Dinç, anne ve babalara çocuklarıyla güçlü iletişim kurmasını, onları yargılamadan takip etmesini ve güvenli sanal ortamlar sağlamasını tavsiye etti.

Okulların dijital rehberlik kapasitesinin güçlendirilmesini isteyen Dinç, siber suçlara karşı alınabilecek önlemler konusunda periyodik eğitimler verilmesi gerektiğini vurguladı. Dinç, "Sosyal medya ve oyun platformlarındaki riskli içerikler için hızlı müdahale mekanizmaları kurulmalı, yaş sınırlaması ve kimlik doğrulama kontrolleri sıkılaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

 

Gazze'de soykırımın devam ettiğini belirten Dinç, İsrail'in kadın, çocuk, sivil demeden insanları hem katlettiğini hem de insani yardımların ulaşmasını engellediğini hatırlattı.

Dinç, Gazzelilerin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Yaklaşan kış şartları için prefabrik evler dahil kapsamlı insani yardım girişi derhal sağlanmalı, ihlaller karşısında caydırıcı yaptırımlar hayata geçirilmeli." diye konuştu.

HÜDA PAR 'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı: Batı'nın çocuk konusundaki sabıkası kabarıktır
HÜDA PAR 'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı: Batı'nın çocuk konusundaki sabıkası kabarıktır

Siyaset

HÜDA PAR 'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı: Batı'nın çocuk konusundaki sabıkası kabarıktır

HÜDA PAR’ın İmralı ziyaretine tavrı ne? Sıkıntılara yol açar ama…
HÜDA PAR’ın İmralı ziyaretine tavrı ne? Sıkıntılara yol açar ama…

Gündem

HÜDA PAR’ın İmralı ziyaretine tavrı ne? Sıkıntılara yol açar ama…

Hüda Par’ dan İmralı mesajı
Hüda Par’ dan İmralı mesajı

Siyaset

Hüda Par’ dan İmralı mesajı

HÜDA PAR’dan ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ açıklaması: Seküler yaşam arttıkça kadına şiddet de artıyor! Çare İslami hayat tarzında
HÜDA PAR’dan ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ açıklaması: Seküler yaşam arttıkça kadına şiddet de artıyor! Çare İslami hayat tarzında

Gündem

HÜDA PAR’dan ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ açıklaması: Seküler yaşam arttıkça kadına şiddet de artıyor! Çare İslami hayat tarzında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23