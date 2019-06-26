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Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin, sonuçlar doğuracağını ve bunun ciddi bedelinin olacağını söyleyen Çipras'a cevap veren Başkan Erdoğan, 'Ne söylerse söylesin, hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz, hem sondaj gemilerimiz faaliyetleri sürdürecek. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor, alacaktır.' dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:07
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun bir şekilde attığı adımlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ı rahatsız ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi tehdit eden Çipras, yaptığı son açıklamada da tehditlerini sürdürdü. Türkiye'yi gerilimi tırmandırmakla suçlayan Çipras, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj çalışmaları için harekete geçmesini 'anlamsız' olarak niteledi.

GKRY'nin bölgede hakları olduğunu ve bu hakları korumakta kararlı olduklarını belirten Çipras, hakların ihlal edilmesinin sonuçlar doğuracağını ve bunun ciddi bedelinin olacağını söyledi.

Batı'nın desteğini arkasına alan Yunanistan, hiç bir hukuksal gerekçeye dayanmadan Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmeyi de sürdürüyor. Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerinden Yorgos Kumuçakos, Türkiye’nin tutumunun sürdürmesi halinde, AB’nin sözlerden ve açıklamalardan faaliyetlere geçmesi ve önlemler ve yaptırımlara karar vermesi gerekeceğini söyledi.

Türkiye'den kararlılık mesajı

Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meseleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Doğu Akdeniz’de bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

“Ne söylerse söylesin”

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Çipras'ın tehditleri ile ilgili şöyle konuştu:

"Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin… Bizim orada bir defa haklarımız var. Aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz, hem sondaj gemilerimiz faaliyetleri sürdürecek. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor, alacaktır. Ülkemizde sözde siyaset yapanlar “niçin böyle adımlar atıyoruz” gibi eleştiriler yapıyorlar, yapabilirler. Ama bunların böyle bir derdi yok. Bir şeyi hep söyledim. Burayla ilgili Fransa’nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Burada Türkiye konuşur garantördür. Yunanistan konuşur garantördür. İngiltere konuşur garantördür. Ama Fransa sen konuşamazsın, senin böyle bir yetkin yok."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:07
  1. Doğu Akdeniz
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti Grup Toplantısı
  4. AK Parti
  5. Türkiye
  6. Avrupa
  7. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
  8. Yunanistan
  9. Çipras

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 36 dk önce
    Hadi Oradan Şerefsiz. Sizin Hakkınız Var da, Tūrkiye nin Yok mu?Tabi ki Var. Akdeniz de Kıyısı Olmayan Fransa Bile Hak İddia Ederken. Sen Kapa Çeneni Şerefsiz. Ayrıca Bu Gemileri 7/24 Savaş Gemeleri Korumalıdır. Meydanı Bunlara Bırakmamalıdır.
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc36 dk önce
    Keşke savaş çıksa , savaş bahanesi ile içimizdeki hainleri de temizleriz, inönü haininin verdiği adaları da alırız, savaşçı ruhumuz ve atalarımızdan gelen savaşçı kanımız yeniden uyanır! Yarın işgal edilince uyanmaktansa bugün uyanmak daha evlâdır.
  • AbiAbi38 dk önce
    batı beslemesi çipras haddini bil.

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