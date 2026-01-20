  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İsrail'in son kartı PJAK!' İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklamalar Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü İsrail, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddetti Danışıklı döğüş Kan emicilere şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti 20 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 20 Ocak 2000: Timurtaş Uçar'ın vefatı (Vaiz, Müftü) Ticaret savaşı altını alevlendirdi! Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi dönemi başlayacak!
Gündem Tehditler bitmek bilmiyor! Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Gündem

Tehditler bitmek bilmiyor! Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Tehditler bitmek bilmiyor! Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında İstanbul dışında yaşadığı tespit edilen ve Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

2’nci Ahmet Minguzzi vakası! Atlas’ı katledip ailesini tehdit ettiler… Devlet harekete geçti
2’nci Ahmet Minguzzi vakası! Atlas’ı katledip ailesini tehdit ettiler… Devlet harekete geçti

Gündem

2’nci Ahmet Minguzzi vakası! Atlas’ı katledip ailesini tehdit ettiler… Devlet harekete geçti

Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"
Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"

Gündem

Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım"

Atlas cinayetinde yeni gelişme! Tehdit ve provokasyona bir gözaltı daha!
Atlas cinayetinde yeni gelişme! Tehdit ve provokasyona bir gözaltı daha!

Gündem

Atlas cinayetinde yeni gelişme! Tehdit ve provokasyona bir gözaltı daha!

Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı

Gündem

Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23