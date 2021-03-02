Tehditçi küfürcüler beraat etti Mahkeme, darbe heveslilerini sevindirdi

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Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı müsveddeleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmış, sonrasında mahkemeye sevk edilmişlerdi. Akpınar ve Gezen, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısına verdiği ilk ifadede, "Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı, ifadelerimiz çarpıtıldı" demişti. Dün, İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, haklarında “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın beraatıyla sonuçlandı.

Sonu kötü olur demişlerdi

Tehditçi küfürbazlar, katıldıkları Uğur Dündar’ın Halk TV’deki programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik skandal ifadeler kullanmışlardı. Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast ederek, ‘Ayağından asarlar, mahzende zehirler, sonu kötü olur’ gibi alçakça ifadeler kullanırken, Müjdat Gezen ise halkın oylarıyla seçilen cumhurbaşkanına “Haddini bil” deme küstahlığında bulunmuştu.