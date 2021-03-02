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Gündem Tehditçi küfürcüler beraat etti Mahkeme, darbe heveslilerini sevindirdi
Gündem

Tehditçi küfürcüler beraat etti Mahkeme, darbe heveslilerini sevindirdi

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, millet iradesinin tanklar altında ezildiği 28 Şubat post modern darbesinin 24. yıldönümünde, darbe heveslilerini sevindirecek skandal bir karara imza attı. “Cumhurbaşkanına hakaret"ten yargılanan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’in beraatine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 09:34:00 -
Tehditçi küfürcüler beraat etti Mahkeme, darbe heveslilerini sevindirdi

 Haber Merkezi 

Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı müsveddeleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmış, sonrasında mahkemeye sevk edilmişlerdi. Akpınar ve Gezen, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısına verdiği ilk ifadede, "Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı, ifadelerimiz çarpıtıldı" demişti. Dün, İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, haklarında “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın beraatıyla sonuçlandı.

Sonu kötü olur demişlerdi

Tehditçi küfürbazlar, katıldıkları Uğur Dündar’ın Halk TV’deki programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik skandal ifadeler kullanmışlardı. Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast ederek, ‘Ayağından asarlar, mahzende zehirler, sonu kötü olur’ gibi alçakça ifadeler kullanırken, Müjdat Gezen ise halkın oylarıyla seçilen cumhurbaşkanına “Haddini bil” deme küstahlığında bulunmuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Putsavar

metin akpınar denen sözde neidüğü belirsiz sanatçı bozmasının filmlerini yayınlayanda izleyende bizden değildir.İZLEMEYİN İZLETTİRMEYİN CİMERE ŞİKAYET EDİN ÇOLUĞUNUZA ÇOCUĞUNUZA BU DARBECİ CAHİL YALAKLARI TANITMAYIN
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