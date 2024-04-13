Teflon tavanın zararları! Bunu sakın yapmayın, bir leke deyip geçmeyin! Fransa, yasaklamaya hazırlanıyor

Teflon tava çoğu kişinin evinde bulunan ve hergün içerisinde yemekler yaptığımız bir mutfak araç gerecidir. Mutfakta kullandığımız çoğu ürünün ne zararlı olduğundan çoğumuzun haberi yok .Teflon tavalar son zamanlarda yapılan araştırmalarda zararlarını ciddi oranda ortaya çıkardı. Teflon tavaları evinizde kullanmanızı uzmanlar kesinlikle önermiyor. Bunun yerine granit tava, tencere vb. ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyor. Sağlık Bakanlığından gelen açıklamalara göre teflon tavalar ciddi manada kanser riski taşıyor. Teflon tavaların sağlık açısından zararları nelerdir aşağıdan madde madde bulabilirsiniz.

Teflon Tavanın Zararları

Teflon tavalar tiroit bezini kötü yönde etkiler. Yapılan araştırmalarda tiroit sorunu olanların belli bir kısmının teflon tava kullandığı ortaya çıktı.

Teflon tavalarda yemek yaparken metal kaşık vb. ürünler ile yemeği karıştırmak tavanın zemininde yer alan zararlı maddelerin ortaya çıkıp yemeğinize karışmasına neden olacaktır. Buda muhtemel bir kanser riski taşımaktadır.

Teflon tavayı ısı üstünde uzunca süre bekletmek yani ısıtma zararlı gazların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Buda solunum yolları hastalıklarının da riskini arttırmaktadır.

Çizik teflon tavaları özellikle hamile kadınların kullanması anne karnındaki bebek üzerinde de sağlık açısından riskler ortaya çıkarabilmektedir.

Teflon tavalarınız çizilmiş, yanmış ve dibi kalkmış ise kullanmamaya özen gösterin. Bu halde kullanmak sağlığınızı bozacaktır.

Öyle ki euronews'te yeni aktarılan bir habere göre: Fransa, kanserojen olduğu gerekçesiyle teflon kızartma tavalarının üretimini ve satışını yasaklamaya hazırlanıyor.

Fransa'da ekolojist milletvekili Nicolas Thierry tarafından sunulan ve yapışmaz madde içeren tavaların yasaklanmasını öngören yasa teklifi parlamentoda oylamaya sunulacak.

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Yasa, özellikle bir dizi endüstriyel alanda kullanılan polifloroalkillenmiş maddeler ya da kısaca PFAS içeren ürünlerin Fransa'da üretim ve satışının yasaklanmasını öngörüyor.

Yasa tasarısının bu hafta cuma günü mesai bitiminden önce Ulusal Parlamento'da oylanması bekleniyor.

Kimya endüstrisinde üretilen PFAS havada, toprakta ve nehir suyunda, gıdada, hatta insan vücudunda zamanla biriktiği için 'sonsuz kirleticiler' olarak adlandırılıyor.

Bu moleküller bazı uzmanlar tarafından "21. yüzyılın en büyük kimyasal tehdidi" olarak tanımlanıyor.

Bu maddeler (Teflon tavalar, gıda ambalajları, tekstil ürünleri, arabalar, vs.) günlük yaşamda yaygın olarak kullanılıyor.

Avrupa Kimyasallar Ajansı 2023 yılında PFAS'ların yasaklanmasına ilişkin bir taslak yayınladı.

Fransız hükümeti bu alanda bir karar alınacaksa bunun Avrupa düzeyinde ele alınması gerektiğini belirtiyor.

Hazırlanan tasarı, bu molekülleri içeren belirli ürünlerin üretimini, ithalatını, ihracatını ve pazarlanmasını yasaklayarak halkın bu moleküllere maruz kalmasını azaltmayı amaçlıyor.

Metnin ilk halinde PFAS kullanımının belirli ürünler için Temmuz 2025'e kadar, diğerleri için ise olası istisnalarla birlikte 2027'ye kadar yasaklanması öngörülüyor.

Mecliste sunulan versiyon, 1 Ocak 2026'dan itibaren, güvenlik ve sivil koruma uzmanları için koruyucu giysiler hariç olmak üzere, bu maddeleri içeren tüm mutfak eşyaları, kozmetikler, balmumu ürünleri ve giysileri yasaklayacak.

Tüm tekstil ürünleri ise 1 Ocak 2030'dan itibaren yasak kapsamına girecek. Ancak ambalaj sektörü yasanın kapsamı dışında, zira bu sektör için "çok yakında" daha katı bir çerçeve sağlayacak bir Avrupa yönetmeliği hazırlanıyor.

Önerilen yasa tasarısı Fransa'da binlerce kişinin istihdam edildiği üretim tesislerini tehdit ediyor. Bu yüzden sendikalar ve Tefal fabrikası çalışanları yasanın geri çekilmesi için protesto gösterileri düzenliyor.

"Kızartma tavama dokunma" diyen göstericiler Paris'te bir araya geldi ve yasaya karşı seslerini yükseltmeye başladı.

Tefal çalışanlarını temsil eden grubun müdürü Stanislas de Gramont AFP'ye yaptığı açıklamada "Yasanın geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz, bu kadar basit" dedi.

Stanislas de Gramont'a göre, tavaların yüzde 90'ında yapışmaz kaplama olarak kullanılan politetrafloroeten maddesi insan sağlığı için tehlikeli değil.

Kimi bilim insanları, maddenin üretim ve geri dönüştürme aşamalarında sorunlu olabileceği görüşünde.

Fransa'da Rumilly fabrikasında 32 yıldır çalışan Geneviève Priolo "İşimizi korumak için gösteri yapmaya geldik, çünkü ithal edilen ürünler Fransa'da sahip olduklarımızdan daha iyi değil." diyor.

Tefal'in Tournus fabrikasında son iki yıldır bakım ekibi lideri olarak çalışan 34 yaşındaki Dorian Chossat ise "Neden bugün sadece Fransa'da? Neden diğer ülkeler için değil de Fransa için bu yasak hızlandırıldı? Anlamıyorum," görüşünü dile getiriyor.

Öte yandan Belçika da PFAS maddelerini kategorize etmek ve bazılarını yasaklamak için geniş kapsamlı bir inceleme başlatmış durumda.

Sendikaların seslerini yükselttiği bir dönemde, söz konusu yasanın ertelenmesi için de girişimler var. Modem milletvekili Cyrille Isaac-Sibille tarafından sunulan bir değişiklik önergesi, mutfak gereçlerini ilgilendiren yasağın 1 Ocak 2030'a kadar ertelenmesini amaçlıyor.