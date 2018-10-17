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Teflon tava temizliği nasıl olmalıdır?

Teflon tava kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? Teflon tava nasıl temizlenir?

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:01
Teflon tava temizliği nasıl olmalıdır?

Aldığınız teflon tavayı kullanmadan önce mutlaka sıcak su ile yıkayın. Yıkadığınız teflon tavayı kuruduktan sonra, biraz sıvı yağ dökerek kağıt havlu ile silin.

Teflon tavanızla yemek pişirirken kısık ya da orta ateşte pişirin. Ocağınızın büyüklüğüne göre teflon tava alın.

Teflon tavada ne pişirirseniz pişirin kesinlikle metal kaşık, çatal v.b gereçler kullanmayın. Metal gereçler tavanızı çizer. Onun yerine tahta ya da özel malzeme ile yapılmış, tavanızı çizmeyecek gereçler kullanın. Çizik teflonda pişen yemeklerde kanserojen maddeler oluşur.

TEFLON TAVA NASIL TEMİZLENİR?

Teflon tavanızdaki lekeleri temizlemek için su, karbonat ve sirke kullanabilirsiniz. Bir bardak su içine, iki çorba kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirke ekleyin. Bu karışımı tavanızın içine dökün ve 10 dakika orta ayardaki ateşte kaynatın.

Sararan teflon tavanızı eski rengine döndürmek için, bir miktar su ve biraz çamaşır suyunu tavanın içine koyarak kaynatın. Tavanızı ateşten aldıktan sonra, önce sıcak su, daha sonra soğuk su ile iyice yıkayın.

Tavanızın dibi tuttuğu ya da yemeğinizi yaktığınız zaman tavanızı hemen temizlemeyin. Teflon tavanızın içine su koyarak, bir – iki saat bekletin. Ardından tavanızı sıcak su, sıvı deterjan ve yumuşak bir sünger yardımıyla silin.

Bu yöntemleri kullanarak teflon tavalarınızı kolaylıkla temizleyebilir ve uzun süre güvenle kullanabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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