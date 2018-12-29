Teflon tava sağlıklı mı?

Teflon tencere ve tavalar hele bir de kaliteli üretim ise hem pişirmede ve hem de temizlenmesinde büyük kolaylıklar sağlıyor. Ah bir de kazara çizilip, kullanılması sakıncalı hale gelmese, diyorduk ki normal halleriyle bile sağlık açısından tehdit edici oldukları ortaya çıktı. Meğer yüzeyleri yüksek oranda kurşun içermekteymiş. İşte uluslararası kalite kontrol kuruluşu SGS’nin İstanbul laboratuvarlarında yapılan testlerin sonuçları:

Teflon Tava

Gıdayla temas eden yüzey ve saplarda kadmiyum ve kurşun, sap kısmında PVC olup olmadığı kontrol edildi. Teflon yüzeyde yüksek miktarda kurşun bulunduğu belirlendi.

Çelik Tencere

Tencere numunesinin tüm parçalarında kurşun ve kadmiyum kontrolü yapıldı. Ürünün herhangi bir parçasında bu metaller tespit edilmedi.