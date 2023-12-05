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Ekonomi TEFAS ile Piyasadaki Yüzlerce Yatırım Fonuna Tek Platform Üzerinden Ulaşılıyor
Ekonomi

TEFAS ile Piyasadaki Yüzlerce Yatırım Fonuna Tek Platform Üzerinden Ulaşılıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-05 15:23:00 -
TEFAS ile Piyasadaki Yüzlerce Yatırım Fonuna Tek Platform Üzerinden Ulaşılıyor

2015 yılında Takasbank tarafından kurulmuş olan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), hızla büyüyen ve gelişen Ülkemiz sermaye piyasalarına önemli katkılar sağlamaktadır.

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygunluğu ile Takasbank’ın, TEFAS platformunun kurucusu ve işleticisi olduğunu ve TEFAS ile sektörde fon performanslarının öneminin arttığını, böylelikle de sektörün büyümesine katkı sağladıklarını belirtti.

Sungurlu, TEFAS platformu sayesinde tüm bireysel ve kurumsal yatırımcıların banka ve aracı kurum şubesinden veya internet-mobil uygulamalarını kullanarak piyasadaki yüzlerce yatırım fonuna tek bir platform üzerinden ulaşabildiklerini söyledi. TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu (www.tefas.gov.tr) ve TEFAS Mobil Uygulaması ile yatırımcıların fonlarını karşılaştırabildiklerinin, fonların detaylı analizlerini yaparak yatırım seçimlerini gerçekleştirebildiklerinin önemine dikkat çekti.

Günlük İşlem Hacmi 30 Kat Arttı

Son 5 yıllık verilere bakıldığında 2019’da 209 milyon TL olan ortalama günlük işlem hacminin 30 kat artarak 2023’te 6 milyar TL’nin üzerine çıkmış olduğunu ve TEFAS’a iletilen günlük ortalama talimat sayısının da 10 kat artarak 2023’te 61 bin adet olarak gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Sungurlu, “2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 532 (357’si platformda işlem görmesi zorunlu, 175’i platformda işlem görmesi ihtiyari) farklı yatırım fonu için günlük 10 milyarın üzerinde işlem gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam işlem hacmi ise 1 trilyonu aşmış, toplam talimat sayısı ise 10 milyonun üzerinde gerçekleşmiştir.” dedi.                                                               

Fon Platformları Ekibinden Destek
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Sungurlu, Takasbank’ın Fon Platformları Ekibi’nin platform üyesi kurumlara platform işlemlerine yönelik mevzuat kapsamında destek verdiklerinin; işlemlerin ve platform alt yapısının kesintisiz sürdürülmesini sağladıklarının üzerinde dururken menkul kıymet yatırım fonlarının büyümesinde TEFAS Platformunun katkısıyla sağlanan pozitif etkinin de altını çizdi.

Sungurlu son olarak, “Takasbank, sahip olduğu vizyon, sermaye piyasalarındaki rolü, tecrübesi ve yenilikçi projeleri ile sürdürülebilir kalkınmaya katkısını ve Ülkemiz ekonomisine ilgili piyasalara desteğini her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edecektir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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