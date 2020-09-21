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Aktüel Tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar yetkililere haber verdi
Aktüel

Tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar yetkililere haber verdi

Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümlerine ilişkin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:56:00 -
Tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar yetkililere haber verdi

Bartın Irmağı'nın şehir merkezinden geçtiği bölümün Kemer Köprü mevkisinde görülen ölü balıklar, vatandaşları tedirgin etti. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine; yaşanan balık ölümleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktan numune aldı.

Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Diğer yandan, Bartın Belediyesince ırmağa temiz su salındığı ifade edildi.

"Suyun gücü kaybolduğu zaman..."

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Akın, ırmakta zaman zaman balık ölümleri ile karşılaştıklarını bildirdi.

Mevsimin kurak olması sebebi ile ırmakta su seviyesinin düştüğünü belirten Akın, suyun gücünün kaybolduğu zaman balık ölümlerinin gerçekleştiğini, yani oksijensiz kaldıklarını, belirtti. Akın, buna geçici bir çözüm bularak ırmağa temiz su salımı yaptıklarını ifade etti.

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