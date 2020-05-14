Tedbirler kapsamında toplamda 250 bin 971 TL ceza kesildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda yaş uygulaması ve sosyal izolasyona muhalefet eden ve yapılan denetimlerde, tüm çağrılara rağmen birlikte oturup vakit geçiren kişilere cezalar kesildi.

1593 sayılı sosyal izolasyona muhalefetten 32 kişiye 3 bin 150 liradan 100 bin 800 lira cezai işlem gerçekleştirilirken, 7 kişiye sosyal izolasyona muhalefetten 5 bin 523 TL, 5326 Kanunun sokağa çıkma yasağına muhalefetten 369 kişiye 392 TL’den 144 bin 648 lira para cezası kesildi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilçede uygulanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında yapılan denetimlerde toplamda 250 bin 971 TL ceza kesildi.