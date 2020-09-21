  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tedavi edilen Nil kaplumbağası suya bırakıldı
Aktüel

Tedavi edilen Nil kaplumbağası suya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:44:16 -
Tedavi edilen Nil kaplumbağası suya bırakıldı

HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki gölde çuvala dolanmış ve bitkin halde bulunan Nil kaplumbağası, tedavisinin ardından suya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı Mahallesi'ndeki gölde bitkin halde bulunan kaplumbağanın tedavisinin yapıldığını söyledi.

Bölgede ender görülen Nil kaplumbağasının 1 metre uzunluğunda ve 60 santimetre eninde olduğunu ifade eden Akın, kaplumbağanın tedavisinin ardından Gölbaşı Gölü'ne bırakıldığını kaydetti.

Erdoğan Toper de gölde temizlik çalışması yaptıkları sırada çuvala dolanmış halde buldukları kaplumbağanın tekrar doğal ortamına bırakılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'ın birinci çıktığı anket gündeme oturdu! Yeniden Refah'tan önemli açıklama
Siyaset

Fatih Erbakan'ın birinci çıktığı anket gündeme oturdu! Yeniden Refah'tan önemli açıklama

"Milli Araştırma" isimli bir sosyal medya hesabı tarafından yayınlanan anket sonucuna göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan..
Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli
Dünya

Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli

Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı Mısır sokaklarındaki protestolar büyüyor.
Uyuşturucu baronu piknikte yakalandı
Aktüel

Uyuşturucu baronu piknikte yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu baronu olarak tanınan 40 yaşındaki kadın, piknik yaparken enselendi.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı