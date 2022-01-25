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Ekonomi TED Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak
Ekonomi

TED Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak

TED Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:01:00 -
TED Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48   06420 Kolej / Çankaya / ANKARA Tel No: 312 585 00 00 (Santral) Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.

2. Ön  Değerlendirme  ve  Nihai  Değerlendirme  Aşamalarında  Lisans  Mezuniyeti  Notunun  Hesaplanmasında  Kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.

3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.

4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet:

Doktora  veya  Tıpta,  Diş  Hekimliğinde,  Eczacılıkta  ve  Veteriner  Hekimlikte  Uzmanlık  ya  da  Sanatta  Yeterlik  Eğitimini  Tamamlamış  Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

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