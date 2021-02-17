TED Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacak.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri: TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA

Tel No: 312 585 00 00 (Santral)

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