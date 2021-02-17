TED Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
TED Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacak.
Postadaki gecikmeler, eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.
Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri: TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA
Tel No: 312 585 00 00 (Santral)
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ