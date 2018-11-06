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Tecavüzler ülkesinden skandal namaz kararı

Dünyada kadınların en çok tecavüze uğradığı ülkelerden biri olan Hindistan bir skandala daha imza attı. Daha önce Tac Mahal Türbesi'nde cuma namazını yasaklayan Yüksek Mahkeme, vakit namazlarına da engel getirdi.

06 Kasım 2018 Salı 20:35
Tecavüzler ülkesinden skandal namaz kararı

Hindistan'da daha önce Tac Mahal Türbesi'nde cuma namazını yasaklayan Yüksek Mahkeme, vakit namazlarına da engel getirdi. Karar üzerine Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu, türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi. Uygulamaya tepki gösteren Tac Mahal İntizam Komitesi Başkanı İbrahim Hüseyin "Hem merkezi hükümet hem yerel yönetim Müslüman karşıtı zihniyete sahip. Bu yasağın hiçbir mantığı yok" dedi.

Vakit namazlarının kılınmasını yasakladı

Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu (ASI), Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasını yasakladığını açıkladı.

Abdest alınan su tankı mühürlendi

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Mahkemenin, geçen temmuzda Tac Mahal Türbesi'ndeki mescitte şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan kararının ardından ASI, Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasının da yasaklandığını duyurdu. ASI yetkilileri, önceki gün türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi.

"Müslüman karşıtı zihniyet"

Tac Mahal İntizam Komitesi Başkanı Seyit İbrahim Hüseyin de Tac Mahal'de uzun yıllardır namaz kılındığını, bunu engellemek için ortada bir neden olmadığını belirterek, ASI'ye şikayette bulunacaklarını ifade etti. Hüseyin, gerek merkezi hükümetin gerek Agra yerel yönetiminin, Müslüman karşıtı bir zihniyete sahip olmasının söz konusu kararda etkili olduğunu savundu.

"Karar mahkemenin emriyle alındı"

ASI Agra Dairesi'nde arkeolog Vasant Swarankar ise kararın mahkemenin emri uyarınca alındığını, buna göre mabette sadece yerel halkın cuma namazı kılabileceğini söyledi.

Tecavüzler ülkesinde zina serbest bırakıldı!

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 20:35
  1. Times Gazetesi
  2. The Times
  3. Hindistan
  4. İsrail
  5. Tac Mahal

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