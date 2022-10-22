Tecavüz ile suçlanan albaylara takipsizlik verildi iddiası!

Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir kafeteryada çalışan H.D.G, 2019 yılında savcılığa suç duyurusunda bulunarak, 2 albay tarafından uzun süre tecavüze uğradığını iddia etti. Savcılık ise olayı araştırmak yerine takipsizlik kararı vererek skandalın üzerini örttü.

Jandarma Genel Komutanlığı içindeki bir kafeteryada çalışan H.D.G, 2019 yılında savcılığa suç duyurusunda bulunarak, 2 albay tarafından uzun süre tecavüze uğradığını iddia etti.

Uzun zaman sonra şikayetçi oldu

H.D.G ifadesinde, tecavüz sonrasında hamile kaldığını ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini belirterek, Jandarma Albay Ayhan Ç. ve Taner K’dan şikayetçi oldu.

Bebeğin albaydan olduğu ortaya çıktı

Ancak savcılık, H.D.G’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin babasını tespit etmek ve iddiaların doğruluğunu araştırmak yerine, olayın üzerinden uzun zaman geçtiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. H.D.G ise bebeğinin babasının tespiti için aile mahkemesinde babalık davası açtı. Alınan DNA örneklerinden, bebeğin Albay Taner K’nın çocuğu olduğu ortaya çıktı. Tecavüzle suçlanan iki albayın halen görevde olduğu öğrenildi.

“Çıkmak istedim darp ettiler”

Dosyaya göre, H.D.G, 2019 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'na gelerek, 2018 yılında bir süre arkadaşlık yaptığı Arif C.Ç’nin tecavüzüne uğradığını, bu olay sonrası kendisine yardım etmesi için çalıştığı kafeteryanın bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığından tanıdığı albay Ayhan Ç’yi aradığını söyledi. Albay Ayhan Ç’nin “bunları telefonda konuşmak doğru değil diyerek” kendisini bir adrese davet ettiği belirten H.D.G, “Adrese gittim. Kapıyı Ayhan Ç açtı. İçeri girdiğimde Albay Taner K’nın da orada olduğunu gördüm. Bir şeylerin ters gittiğini anlayınca çıkmak istedim ancak Ayhan Ç. kapıyı kilitledi ve beni darp etmeye başladı” dedi.

Sürekli gidip gelmiş! "Bebeği aldıracaklarını söylediler ancak beni oyaladılar"

H.D.G, başına gelenleri şöyle anlattı: “Bağırmaya başlayınca ağzımı sıkı şekilde kapattılar ve beni birlikte darp ederek zorla yatak odasına götürdüler. Sırayla bana tecavüz ettiler. Bu olaydan kimseye bahsetmemem gerektiğini, bahsettiğim takdirde başıma kötü şeyler geleceğini, kardeşimin askerliğini yakacaklarını söylediler. Albay Taner K bana ‘Bizim için bulunmaz nimetsin, gökte ararken yerde bulduk. Ne zaman çağırsak itiraz etmeden gelip yapacaksın’ dedi. Her seferinde bana ağır hakaretlerde bulunup darp ediyorlardı. İlk gidişim ve ikinci gidişim arasından 10 gün geçmişti. Aileme ve çevremdeki insanlara zarar vermelerinden çok korkuyordum. Bir müddet sonra adet dönemimin geçtiğini ve hamile kaldığımı fark ettim. Ayhan Ç’yi aradım, bana bebeği aldıracaklarını söyledi ancak beni oyaladılar. Tekrar yüz yüze konuşmak için çağırdıklarında korktum ve gitmedim. Doğum gerçekleşene kadar çevremdekilerin bu olaylardan haberi yoktu. 2019’da bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Bana tecavüz eden Arif C.Ç, albaylar Ayhan Ç. ve Taner K’dan şikayetçiyim. Çocuğun kimden olduğunu kesin olarak bilmiyorum”

Savcılıktan skandal! Araştırmak yerine takipsizlik verdi

İfadenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ancak Başsavcılık, tecavüz iddialarının doğruluğunu araştırmak üzere çocuğun babasının tespiti için DNA testi yaptırmak yerine “olayın üzerinden çok uzun zaman geçtiği ve bebeğin babasının kim olduğunun belli olmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

Babalık davası açtı

Bu arada H.D.G, bebeğin babasının tespiti için aile mahkemesinde babalık davası açtı. Dava kapsamında H.D.G’nin şikayetçi olduğu Arif C.Ç ile albaylar Taner K ve Ayhan Ç’den DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analiz sonucunda bebeğin babasının yüzde 99,99 ihtimalle Albay Taner K. olduğunu belirlendi. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna Albay Taner K’nın itiraz ettiği öğrenilirken, H.D.G’nin de davanın sonuçlanmasının ardından tazminat davası açmaya hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan her iki Albayın da halen görevde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Baran Haber