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Aktüel Tebliğ var diyerek onlarca kişiye boş senet imzalattı, serbest bırakıldı
Aktüel

Tebliğ var diyerek onlarca kişiye boş senet imzalattı, serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 23:10:00 -

İzmir'de bir dolandırıcı, kapı kapı dolaşarak kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıttı, tebliğ olduğunu söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kapı kapı dolaşarak kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtan, tebliğ olduğunu söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştiren dolandırıcı, polis tarafından yakalandı. Onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

Dolandırıcılar, farklı farklı yöntemlerle vatandaşları her gün tuzaklarına düşürürken, İzmir Karşıyaka’daki yöntem bu kadarda olmaz dedirtti.

İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtarak vatandaşlara tebliğ olduğunu, imzalamaları gerektiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi. Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işleyen F.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.


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