TEB'den ailelere aşı takvimini aksatmayın çağrısı:

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliğince (TEB) aşılarla önlenebilen menenjit, hepatit, tetanoz, kızamık, verem gibi hastalıkların çocuklarda Kovid-19'dan daha ciddi hasarlar bırakabileceğinin unutulmaması uyarısında bulunuldu.

TEB'den yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Gavi Aşı Birliği ve Sabin Aşı Enstitüsü’nün birlikte yürüttükleri bir araştırmanın sonuçlarının, pandemi sürecinde dünya çapında en az 68 ülkede düzenli sunulan aşılama hizmetlerinin gerilediğini ve bu ülkelerde yaşayan yaklaşık 80 milyon çocuğun durumdan etkilendiğini gösterdiği belirtildi.

Mart ayından itibaren aşılama hizmetlerinde yaşanan bu gerilemenin, aşılama programlarının genişletildiği 1970'lerden beri görülen en büyük aşı krizi olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Aşılama çalışmalarının sekteye uğraması milyonlarca çocuğun difteri, kızamık ve çocuk felci riski ile karşı karşıya kalması demektir." uyarısında bulunuldu.

Yıllardır başarıyla yürütülen aşı mücadelesinde elde edilen kazanımların korunmasının son derece büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşılama programları sayesinde çocuklarımız, önlenebilir hastalıklara karşı iyi bir düzeyde koruma altında. Yapılan çalışmalar ışığında elde edilen veriler çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ülkemizde yılda 14 bin 296 kişinin, dünya çapında ise 2,5-3 milyon kişinin hayatını kaybedebileceğini gösteriyor.



Aşılarla önlenebilen menenjit, hepatit, tetanoz, kızamık, verem gibi hastalıkların çocuklarda Kovid-19'dan daha ciddi hasarlar bırakabileceği unutulmamalıdır. Türk Eczacıları Birliği olarak pandemi şartlarında dahi aşıların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Ailelere çocuklarının aşı takvimlerine uymaları gerektiğini hatırlatıyor ve varsa eksik aşıların bir an evvel tamamlanması gerektiği çağrısında bulunuyoruz."





