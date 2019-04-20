TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta eleme kuraları çekildi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl on ikincisi düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta eleme kuraları çekildi. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den 4 sporcunun yer aldığı eleme tablosunda karşılaşmalar yarın Esenyurt'ta bulunan Spor Toto Tenis Park'ta saat 11.00'de başlayacak. 250 bin dolar ödüllü turnuvanın ana tablo kuraları ise yarın saat 14.00'te çekilecek. Türk tenisçilerin ana tabloya çıkmak için mücadele edeceği eleme tablosundaki eşleşmeler şu şekilde: Berfu Cengiz (Türkiye) - Kateryna Kozlova (Ukrayna), İpek Soylu (Türkiye) - Ivana Jorovic (Sırbistan), Zeynep Sönmez (Türkiye) - Julia Glushko (İsrail), İpek Öz (Türkiye) - Fanny Stollar (Macaristan).

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