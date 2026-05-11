Likya Yolu’nun şakayıkları büyülüyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Uzun yıllar şakayıkların olduğu bölgeye doğa yürüyüşü düzenleyen Patika Yürüyüş Grubu'nun kurucusu orman yüksek mühendisi Nusret Yakışıklı, şakayıkların Türkiye'de Doğu Anadolu, Orta Anadolu gibi bölgelerde de görüldüğünü, familya aynı olmasına rağmen türlerinin farklılık gösterdiğini anlattı. Şakayıkların 1500 metre rakım yukarısında yetiştiğini belirten Yakışıklı, "Kar ve sedir ormanlarının olduğu yerde oluyor. Genellikle Beydağları'nın kuzey ve doğu yamaçlarında daha nemli, daha ışıksız yerlerde şakayıklar öbek öbek 20-30 yerde var. Gittikçe de genişliyor, yayılıyor" dedi. Şakayıkların açtığı alanın Likya Yolu güzergahı olması nedeniyle yoğun ziyaretçi çektiğine dikkati çeken Yakışıklı, "Şakayıklara ayı gülü de deniyor. Şakayıklar aslında Ege'de ıslah edilerek çiçek olarak da kullanılıyor. Fakat burası tamamen doğal bir alan. Doğal bir alan olunca ziyaretçiler, özellikle sanal medya ünlüleri yoğunlukla ziyaret ediyor. Doğa yürüyüş grupları turlar düzenliyor, hatta yalnız başına insanlar fotoğraf çekmek, o güzelliği yaşamak için geliyor. Şakayık özellik arz eden bir çiçek, bir bitki olduğu için koparmanın ya da zarar vermenin 600-700 bin lira gibi cezası var" diye konuştu.