TDV yurtlarına kayıtlar başladı

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, vakfın yurtlar ve sosyal tesisler iktisadi işletmesine bağlı öğrenci yurtlarında yeni eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yeni eğitim öğretim yılında 29 ilde 37'si kız, 16'sı erkek olmak üzere, toplam 53 yurt binasıyla 12 bin 128 üniversite öğrencisine güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sağlayacaklarını belirtti. Yurtlarda sağlanan fiziki şartların yanı sıra öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığını da aktaran Turan, "Öğrenciler, yurtlarda 7/24 kesintisiz sıcak su, sınırsız internet, ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma, kahvaltı ve akşam yemeği gibi imkanlardan eksiksiz faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı. Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, "www.tdvyurt.com.tr" adresinden, yurtlar hakkında detaylı bilgi edinerek ön kayıt başvurusunu online yapabilecekler.