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Aktüel TDV, Somali'de susuzluk yüzünden kabilelerin savaştığı bölgede kuyu açtı
Aktüel

TDV, Somali'de susuzluk yüzünden kabilelerin savaştığı bölgede kuyu açtı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:26:44 -
TDV, Somali'de susuzluk yüzünden kabilelerin savaştığı bölgede kuyu açtı

MOGADİŞU (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Somali'nin kuzeyinde su yüzünden "kabile savaşlarının" yaşandığı Sool bölgesinde 20 köyün faydalanabileceği kuyuyu hizmete açtı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Oğuz Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sool bölgesinde kompleks halinde artezyen kuyu açtıklarını ifade etti.

Kuyudan yaklaşık 20 köy sakininin faydalanacağını aktaran Yılmaz, kuyunun 32 ton depoya, jeneratöre, bekçi odasına, araçların su alabileceği tesisata, develerin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ayrı ayrı sulanabileceği yalaklara sahip olduğunu belirtti.

- "Su yüzünden savaşlar yaşanıyor"

Yılmaz, "Sool bölgesinden 2019 yılında Elçiliğimizi ziyaret eden milletvekili ve yetkili kişiler, bölgede su bulunmadığını ve su yüzünden kabileler arasında savaşlar yaşandığını, o bölgeye kuyu açılırsa bu problemin ortadan kalkacağını belirterek su kuyusu talep etmişlerdi." dedi.

Bölgeye giderek yer tespiti yaptıklarını söyleyen Yılmaz, "Her zaman mazlum, mağdur ve muhtaçların yardımına koşan, sayısız hizmete imza atmış olan Vakfımız, bu bölgeye de bigane kalmayarak gerekli mali desteği sağladı." ifadesini kullandı.

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