TDV Bakü Türk Lisesinden Türkiye’ye anlamlı deprem bağışı

Azerbaycan'daki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında yardım kampanyası düzenlendi. Başlatılan yardım kampanyasında toplanan yaklaşık 2 milyon TL’ye tekabül eden 178.200 Azerbaycan Manatı, deprem yardımları için açılan hesaba aktarıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, “asrın felaketi” olarak nitelenen deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Bektaşoğlu, kardeş ülke Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Gardaş Türkiye’mizin başı sağ olsun, gardaşlığımız ebedi olsun” ifadelerini kullandı.

Depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için TDV Bakü Türk Lisesinde bir yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Bektaşoğlu, şunları söyledi: “Gardaş ülke Türkiye’mizde meydana gelen büyük deprem felaketi neticesinde zarar görmüş kardeşlerimiz için az da olsa yardımcı olmak maksadıyla öğretmen, öğrenci, personel, mezun ve velilerimizin katılımı ile gönüllü olarak başlattığımız maddi yardım kampanyasına Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi ailemizin değerli üyeleri büyük fedakârlık göstererek 1.974.046 TL (178.200 AZN) yardımda bulunmuş ve toplanılan yardım açılan deprem hesabına yatırılmıştır.”

TDV Bakü Türk Lisesi, Azerbaycan’da 1994 yılında hayırseverlerin destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kuruldu ve kısa sürede ülkenin en başarılı okullarından birisi haline geldi.