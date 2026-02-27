  • İSTANBUL
TDV Afrika’da Ramazan bereketini paylaşıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı kapsamında Tanzanya ve Somali’de kapsamlı insani yardımda bulundu.

Zanzibar’ın Pemba Adası’nda ihtiyaç sahiplerine temel gıda paketleri ulaştırılırken, yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi. Şiddetli kuraklıkla mücadele eden Somali’de ise 7 eyalette 8 bin 250 aileye un, şeker, yağ ve pirinçten oluşan gıda setleri dağıtıldı. Türk hayırseverlerin destekleriyle yürütülen bu çalışmalar, bölge halkı tarafından dualarla karşılanırken Türkiye ile Afrika arasındaki gönül köprülerini daha da güçlendirdi.

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, “Kuraklık nedeniyle Somali’e son 2 yılda gıdaya erişim ve su temini noktasında ciddi problemler yaşanıyor. Yapacağımız yardımlar, burada bu zorluklarla yüzleşen ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, Türkiye’deki kardeşlerinin desteklerini her zaman yanlarında hissedecekler” dedi.

