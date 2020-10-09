TCMB nedir? | TCMB; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kısaltmasıdır. Döviz ve altın kurlarıyla yakından ilgilenenler gün içerisinde sık sık son durumu, canlı verileri araştırıyor. Peki, bugün Euro ne kadar oldu?

TCMB kur

Milyonlarca vatandaş gün içerisinde canlı kur rakamlarını öğrenmek istiyor. Euro ve Dolar’ın kaç liraya karşılık geldiğini, güncel rakamları yeniakit.com.tr anasayfasından öğrenebilirsiniz. Sitenin üst kısmında logonun hemen altında söz konusu güncel veriler yer alıyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın internet sitesinden de kur bilgisine ulaşabilirsiniz.

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Canlı döviz kurları

Canlı döviz kurunu Yeni Akit internet sitesinden, TCMB internet sitesinden ve döviz uygulamalarından takip edebilirsiniz.

Merkez Bankası altın kuru

Altın her dönem yatırımcısının yüzünü güldüren bir araçtır. Altın birikimi yapanlar sık sık altın fiyatlarını araştırıyor. Güncel altın fiyatlarını ekonomi uygulamalarından, arama motorlarından öğrenebilirsiniz.

Dolar ne kadar güncel

Dolar'ın kaç TL'ye denk geldiği merak ediliyor. Daha önce belirttiğimiz gibi güncel dolar fiyatına anasayfamızdan ulaşabilirsiniz. 9 Ekim 2020 güncel verilerine göre 1 Dolar 7,93 TL'ye denk geliyor.

Euro ne kadar güncel

Euro'nun kaç lira olduğu son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 9 Ekim 2020 güncel verilerine göre 1 Euro 9,35 TL'ye denk geliyor.

Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarına arama motorlarından ve kurlarla ilgili olan uygulamalardan hızla ulaşabilirsiniz. Koronavirüs salgını boyunca yatırımcısının yüzünü güldüren en önemli araç altın oldu. Gram altının 9 Ekim Cuma günü güncel verilerine göre alışı 487,63 TL, satışı ise 487,69 TL.