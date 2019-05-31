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TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."

31 Mayıs 2019 Cuma 10:19
TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."
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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:19
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