0553 313 94 23

TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir."

31 Mayıs 2019 Cuma 10:17
TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye dünya turizmi açısından başarılı bir model"
    1. "Türkiye dünya turizmi açısından..
    2. Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
    3. Polonyalıların sofralarına Türk..
    4. (Özel Haber) Tarihi Selçuklu mezarlığı..
    5. Canik Belediyesinden çalışanlarına..
    6. Trump, Meksika’ya ağır fatura çıkarttı
    7. AB Konseyi Başkanı Tusk Kazakistan'da
    8. Ramazan davulcularından "Dünya..
    9. Bayraklı’da kursiyerlerden resim..
    10. Kahraman öğretmen anne 2 çocuğunu..
    11. Merkez Bankası 28. Finansal İstikrar..
    12. Kasımpaşa İbrahim Üzülmez’i resmen..
    13. Gülüş tasarımı ile mutlu gülüşler
    14. Çankaya’da Dünya Çevre Günü’ne erken..
    15. Daikin Türkiye, İSO 500’de 75 basamak..
    16. Meksika'da göçmen kampından firar
    17. Burhaniye’de Kızıklı Yağlı Güreşleri..
    18. Fuhuş zanlıları adliyede
    19. 7 yaşında kalbi duran çocuk ADÜ’de..
    20. Bolu’da oteller yüzde 95 doluluk..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'