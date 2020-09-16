TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09949
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07147
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3993
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.8234
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08818
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0349
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5121
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.65776
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4176
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05825
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33190
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81069
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15456
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.45893
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00638
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3710
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10166
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1761
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96443
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00626
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05523
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01760
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4802
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02474
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14395
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8096
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35546
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47593
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.45891
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1066
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9940
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07546
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5071
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00594
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.45902
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24034
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7419
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1386
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26628
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.4145
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5423
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1874
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25635
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0445