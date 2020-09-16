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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:40:09 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09949
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07147
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3993
BHD BAHREYN DİNARI 19.8234
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08818
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0349
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5121
BWP BOTSVANA PULASI 0.65776
BRL BREZİLYA REALİ 1.4176
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05825
CZK ÇEK KORUNASI 0.33190
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.81069
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15456
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.45893
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00638
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3710
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10166
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1761
HKD HONG KONG DOLARI 0.96443
IQD IRAK DİNARI 0.00626
ISK İZLANDA KRONU 0.05523
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01760
LYD LİBYA DİNARI 5.4802
HUF MACAR FORİNTİ 0.02474
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14395
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8096
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35546
EGP MISIR LİRASI 0.47593
NAD NAMİBYA DOLARI 0.45891
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.1066
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9940
RSD SIRP DİNARI 0.07546
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.5071
SYP SURİYE LİRASI 0.00594
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.45902
THB TAYLAND BAHTI 0.24034
TND TUNUS DİNARI 2.7419
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1386
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26628
OMR UMMAN RİYALİ 19.4145
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.5423
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1874
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25635
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0445


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