TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-08-28 16:18:44 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09895
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07010
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3035
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.4111
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9905
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4009
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3126
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05709
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33245
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.79817
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15102
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.43813
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00619
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3644
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09983
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1572
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94341
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00612
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05327
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01740
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3498
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02451
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13959
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7553
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33390
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46072
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0515
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9829
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07409
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3781
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00581
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23483
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6689
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0920
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26600
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.9906
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3125
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1738
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24909
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9094